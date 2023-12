Israele-Hamas | si intensificano i combattimenti A Gaza situazione allo stremo

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 8 dicembre 2023) (Adnkronos) – Laumanitaria continua a peggiorare a, secondo le ultime notizie di oggi 8 dicembre 2023, mentre le forze israeliane espandono le loro operazioni in tutta l’enclave palestinese. Da martedì l'esercito opera nella città meridionale di Khan Younis, impegnato in "intense battaglie" con i combattenti di. Il portavoce dell'Idf ha annunciato che ieri sono stati colpiti 450 obiettivi nella Striscia di, mentre le forze israeliane hanno arrestato e interrogato entinaia di sospetti presumibilmente coinvolti in attività terroristiche, secondo un portavoce militare. Le immagini circolate sui social media mostravano una detenzione di massa di uomini costretti in mutande, inginocchiati per strada e con bende sugli occhi. Durante la notte l'esercito ha colpito una cellula terroristica armata ...