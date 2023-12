Israele | Decine di combattenti di Hamas si sono arresi | Biden a Netanyahu | Necessario proteggere i civili di Gaza

Altre News in Rete:

Israele, il dramma dei reduci del rave. "Miliziani di Hamas arresi a Gaza"

...di uomini di Hamas si sarebbero arresi all'Idf. Lo testimonierebbero alcune foto nelle quali si vedono diversi miliziani nudi e costretti a restare accanto ai soldati di Tel Aviv....

Haaretz: decine di combattenti di Hamas si sono arresi nel nord della Striscia - Tra prigionieri fotografati a Gaza anche il giornalista palestinese Diaa Al-Kahlout, corrispondente della testata qatarina The New Arab RaiNews

Guerra Gaza, media israeliani: decine di combattenti di Hamas arresi Sky Tg24

Guerra Gaza, media israeliani: decine di combattenti di Hamas arresi all'esercito. LIVE

In un post su Telegram, l'Idf parla di "decine di obiettivi terroristici" colpiti nella città ... in un aggiornamento sull'operazione di terra nell'enclave palestinese. Israele sta facendo "passi ...

L’esercito israeliano avanza nella Striscia: «Decine di miliziani si sono arresi a Nord»

L’annuncio dell’Idf. Muore in battaglia il figlio di un ministro, ex capo di Stato maggiore. E Netanyahu avverte: se il conflitto si allargherà al Libano, Beirut sarà come Gaza ...