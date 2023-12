Inzaghi alle prese con Inter-Udinese | il 3-5-2 diventa 5-3-2 o altro?

(Di venerdì 8 dicembre 2023)pronto a sorprendere gli avversari ma non solo, visto che persono ancora diversi i dubbi di formazione. Dubbi legati a calciatori e ruoli rispetto al solito. Per una volta il tecnico nerazzurro può sfruttare appieno la pretattica. Basterà a superare l’emergenza? PRETATTICA TOTALE – Alla vigilia dinon è ancora dato sapere che formazione schiererà Simonea San Siro nell’anticipo serale del sabato. Molte le ipotesi fatte. Tante le soluzioni ipotizzate. Troppe le idee (ri)solutive senza séguito. L’unica decisione sull’spetta a, che probabilmente sa già come impostare il suo undici titolare ma ha imparato a non essere un “libro aperto” per gli addetti ai lavori. E quindi i due ballottaggi atipici ...

