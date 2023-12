Intimo sotto l’albero | quello che sta bene a tutte!

Leggi su 361magazine

Si avvicina il Natale ee underwear si accendono di unicità.Come la nuova capsule proposta da Sloggi. La linea S by Sloggi – Shadow combina eleganza sofisticata e comfort impareggiabile. Design raffinato e dettagli ricercati per un look natalizio impeccabile, questa linea fonde l'elegante mix di tessuto spacer superleggero e modal, che assicurano una perfetta vestibilità con la lussuosa sensazione del pizzo sulla pelle. Le Feste 2023 firmate Sloggi sono eleganti, raffinate e straordinariamente comode, con la brasserie senza ferretto e imbottitura, ornata con pizzo e bordo in rete trasparente e lo slip brasiliano in coordinato.