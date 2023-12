Inter Women-Sampdoria | le convocate di Guarino | due assenze pesanti

Leggi su inter-news

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Domani torna anchein campo, dopo la sosta per le nazionali sfida lanella decima giornata di Serie A Femminile. In vista della partita dell’Arena Civica (ore 12.30)non può inserire fra leDurante, infortunatasi con l’Italia, e Merlo reduce dalle cento presenze in nerazzurro.– LEDIPortieri: 12 Piazza, 21 Cetinja, 32 Belli. Difensori: 2 Sønstevold, 3 Bowen, 14 Robustellini, 19 Alborghetti, 25 Thøgersen, 55 Tomter. Centrocampiste: 5 Karchouni, 6 Santi, 18 Pandini, 20 Simonetti, 27 Csiszár. Attaccanti: 7 Bugeja, 9 Polli, 11 Bonfantini, 33 Ajara Nchout, 36 Cambiaghi, 99 Jelcic.-News - Ultime notizie e calciomercato ...