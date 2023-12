Inter-Udinese | prende quota un’accoppiata! Inzaghi ragiona ? Sky

Leggi su inter-news

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Verso, partita valida per la quindicesima giornata di Serie A. Enigma sull’accoppiata braccetto e laterale di destra,sta decidendo. SOLUZIONE ? Meno uno a, match in programma domani sera alle 20.45. Se Gabriele Cioffi ha presentato la partita rispondendo anche alla domanda su Lazar Samardzic, Simonesul vero dubbio di giornata: chi far giocare al posto degli infortunati Denzel Dumfries a destra e Benjamin Pavard come braccetto difensivo. Come riferisce Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, stando sempre piùun’ipotesi: ovvero Yann Bisseck come braccetto di destra e Matteo Darmian laterale tutta fascia.-News - Ultime ...