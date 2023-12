Inter-Udinese | novità Bastoni e non solo! Chance di un altro cambio

Leggi su inter-news

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Poco più di ventiquattro ore ae iniziano a delinearsi le scelte di Inzaghi. Se peraumentano le possibilità di vederlo dal 1’ c’è ungiocatore che spera di essere titolare domani. CHI GIOCA? – Vigilia die non c’è ancora la certezza di formazione. Ma Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, aggiorna: «Oggi ha piovuto tutto il giorno ma questo non ha distolto Simone Inzaghi e i giocatori. Qualche dubbio ce l’aveva e se lo tiene per la mattinata di domani con la rifinitura. Ai tre assenti Denzel Dumfries, Stefan de Vrij e Benjamin Pavard non si aggiunge Alessandro, che recupera e potrebbe partire anche dal 1’. Fascia destra nuova, rivedremo sia Yann Bisseck sia Matteo Darmian che farà il ...