Inter-Udinese | Inzaghi ha un grande dubbio sulla destra | ecco le tre ipotesi

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 8 dicembre 2023), misterha undi formazione: le treper la formazione nerazzurra Manca poco più di un giorno alla sfida tradi sabato sera a San Siro, Simoneha un solodi formazione, l’esterno destro. Il tecnico nerazzurro sta valutando tre opzioni. La prima è quella classica con Darmian avanzato e Bisseck titolare nel terzetto difensivo. La secondaporta invece alla titolarità di Cuadrado, seppur il colombiano non abbia i 90? nelle gambe e non sia ancora al 100% ed è un’arma chevuole giocarsi a gara in corso. L’ultima opzione, forse quella che stuzzica di ...