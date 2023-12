Inter-Udinese | filosofie opposte | dai numeri un’anteprima della gara?

Leggi su inter-news

(Di venerdì 8 dicembre 2023)andrà in scena domani sera alle 20.45 nella quindicesima giornataSerie A 2023/24. Le squadre di Inzaghi e Cioffi si caratterizzano per un approccio diametralmente opposto alle partite, come emerge dalle statisticheLega Serie A. CONFERME CERCASI – L’affronterà l’cercando di bissare il successo di Napoli, mantenendo la vettaclassifica di Serie A. Classifica che vede proprio i friulani appena sedicesimi, momentaneamente solo a +2 sulla zona retrocessione. Ma la posizione non deve ingannare, considerando che 6 dei 12 punti arrivano nelle ultime cinque gare. Ossia da quando Gabriele Cioffi ha preso il posto di Andrea Sottil in panchina. E metà di quei 6 punti arrivano con la vittoria a San Siro contro il Milan. Un precedente ...