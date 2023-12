Inter-Sampdoria Femminile | data | ora | diretta TV | LIVE streaming e cronaca

Leggi su inter-news

(Di venerdì 8 dicembre 2023)è la decima partita nerazzurra in programma della Serie A. Dopo l’ottimo successo in campionato nel derby contro il Milan, l’Women di Guarino è pronta per un’altra sfida, ancora in casa, contro la. Ecco tutte le informazioni utili su. SERIE AIN CAMPO – L’Women di Rita Guarino, dopo la vittoria nell’ultima sfida contro il Milan e la sosta per le Nazionalii, si prepara ad un altro match di campionato. Nella 10ª giornata di Serie Agiocherà in casa contro ladell’allenatore Salvatore Mango. Ma quando e dove si gioca ...