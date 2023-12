Inter | contratti in scadenza 2024 | il punto della situazione sugli 11

Leggi su inter-news

(Di venerdì 8 dicembre 2023)alle prese con i tantiina fine stagione. Molti più di quelli previsti, probabilmente, a causa di qualche feedback negativo maggiore rispetto alle ipotesi iniziali. Lariguarda ben undici calciatorirosa di Inzaghi, almeno metà dei quali in bilico PRESTITI DA RISCATTARE – In casasi parla da mesi di rinnovo diper alcuni calciatori. A partire dal capitano Lautaro Martinez, ma l’urgenza riguarda chi è ina fine stagione. Il 30 giugno, per la precisione. E si tratta di ben undici calciatorirosa di Simone Inzaghi, anche se con situazioni ben diverse. Il primo gruppo indi contratto è quello dei calciatori in prestito ...