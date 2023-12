Inter-Borussia Monchengladbach | la partita della lattina

Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Nel 1972 l’tornava in Coppa dei Campioni a cinque anni di distanza dall’amara finale perduta a Lisbona contro il Celtic di Jock Stein. I nerazzurri bagnarono il ritorno nella competizione con una larga vittoria sui greci dell’Aek Atene (6-4), raggiunta grazie ai due gol di Roberto Boninsegna, ribattezzato “Bonimba” da Gianni Brera, ma da lui considerato anche come uno dei *due migliori centravanti del mondo”, insieme a Gigi Riva. A credere in lui e nelle sue «rovesciate» non c’erano soltanto l’autorerubrica L’Arcimatto o Stefano Accorsi nel film Radiofreccia (insieme “ai riff di Keith Richard”, naturalmente), ma anche l’allenatore Giovanni Invernizzi, ex responsabile delle giovanili nerazzurre, sopraggiunto sulla panchinaista in sostituzione di Heriberto Herrera, liquidato anzitempo dal nuovo presidente, il ...