Intelligenza artificiale per i minorenni | Google prova a rendere Bard sicura per i teenager

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Big G ha da poco rilasciato una versione della sua IA per gli adolescenti che dispongano di un account su Gmail: dal controllo automatico sulle risposte al filtro sui contenuti inappropriati, primo passi per avvicinarsi ai più giovani

Altre News in Rete:

Google, perché lo hai fatto La demo di Gemini è un fake

Per dimostrare le capacità di Gemini , la sua IA più "potente", Google ha prodotto una serie di video con dimostrazioni pratiche. In una di queste demo, la nuovainteragisce con un essere umano in modo sorprendente. Gemini "osserva" i movimenti delle mani di un uomo ripresi da una videocamera. E commenta in modo brillante - con una ...

Mina torna con l'Intelligenza artificiale e il brano Abban-dono di Saturnino IL GIORNO

La figuraccia mondiale di Google dopo la demo di Gemini AI: un fake che diventa virale tra Innovazione e Inganno

Introduzione: Il Dilemma di Gemini La recente demo di Gemini, la nuova intelligenza artificiale di Google, ha suscitato un vivace dibattito nel mondo della tecnologia. Sebbene inizialmente la demo abb ...

Google lancia Gemini e sfida GPT-4: cosa potrà fare il nuovo modello di intelligenza artificiale – Buzznews

Google ha lanciato Gemini, un potente modello di intelligenza artificiale multimodale che promette di rivoluzionare il modo in cui interagiamo con la tecnologia. Questo nuovo modello, che sarà utilizz ...