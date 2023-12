Insulti razzisti a Rio Ferdinand | tifoso condannato a sei mesi

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Nel maggio del 2021, durante la partita tra Wolverhampton e Manchester United, undi nome Jamie Arnold rivolsea Rio, inquadrato dalle telecamere. Il responsabile è stato incarcerato per seie non potrà assistere ad alcuna partita in alcuno stadio per i prossimi sette anni. SportFace.