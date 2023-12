Insigne | possibilità Lazio per la prossima stagione Corsport

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 8 dicembre 2023) È da un po’ che si vocifera del ritorno dialla Serie A, questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport si parla di una possibile occasione per lui alla“Una, si sa, può essere Lorenzo, ma solo se il Toronto lo presterà a costo zero. Ha 32 anni e un contratto da 11 milioni tra cifra fissa (7,5) e legata al marketing. In caso di prestito il giocatore dovrebbe rinunciare ad una parte dello stipendio che gli spetterebbe fino a giugno, una grossa fetta dovrebbe coprirla il club canadese, il resto la. Non è un’operazione semplice.è a Napoli, vi rimarrà fino a Capodanno. Si è affidato alla You First, stessa scuderia che cura gli interessi di Luis Alberto, per tornare in Europa, meglio se in Italia”.POTREBBE TORNARE IN SERIE A, MA MAI AL ...