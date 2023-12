Indire | parte la formazione per docenti neoassunti 2024

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Sono oltre 30 mila iche hanno iniziato l’anno scolastico di prova 2023/24, nel corso del quale potranno mettere alla prova le proprie conoscenze, sperimentare la pratica professionale e frequentare al contempo delle ore di. Difatti, stando anche alla Circolare prot. n. 65741 del 7 novembre 2023, che puoi scaricare in versione integrale alla pagina linkata, le ore dipreviste sono 50 in totale e si articolano in quattro fasi, che scopriremo nei prossimi paragrafi. L’aspetto più innovativo è la recente messa a punto di una piattaforma virtuale chiamataper consentire agli insegnanti di gestire agevolmente tutto il programma attraverso un computer, accedendo con le proprie credenziali Spid all’Area personale, per visualizzare le fasi esperienziali dell’attività e il bilancio ...