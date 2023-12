Increase | seminare la biodiversità sul balcone | esperimento di Citizen Science

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Piantare un seme sul proprio, nel proprio orto, può aiutare la bioconservazione e il nostro pianeta. Se poi quel seme è un legume, il fagiolo, si può anche contribuire ad un progetto di conservazione genetica decentralizzata. Ogni anno l’di Scienza dei Cittadini di, portato avanti in tutta Europa, coinvolge ormai migliaia di cittadini che sono diventati parte attiva del progetto e da quest’anno anche alcuni Comuni e diversi Orti sociali hanno deciso di aderire. Per partecipare basta registrarsi attraverso l’appCsa (scaricabile gratuitamente da tutti gli store), dal 27 novembre, per ricevere i semi di diverse varietà di fagiolo da coltivare ovunque e poi condividere i risultati con gli scienziati che seguono il programma che coinvolge 25 partner europei ed è coordinato da Roberto ...