(Di venerdì 8 dicembre 2023) La dinamica dell': cosa è successo La tragedia è avvenuta nella zona di Borgo Sant'Agnese verso le 3. Secondo alcuni testimoni, l'mobile ha proseguito in linea retta in prossimità di una ...

Altre News in Rete:

Incidente stradale a Portogruaro (Venezia), auto finisce in un canale: tre morti

La dinamica dell': cosa è successo La tragedia è avvenuta nella zona di Borgo Sant'Agnese verso le 3. Secondo alcuni testimoni, l'automobile ha proseguito in linea retta in prossimità di una curva, finendo in ...

Scontro tra scooter all'uscita di scuola, morto studente 17enne RomaToday

Chi sono i ragazzi morti a Portogruaro: Altin aveva perso il fratello a maggio in un altro incidente

Quattro persone sono morte in un'incidente stradale avvenuto nella zona di Borgo Sant'Agnese, nel comune Veneziano. Secondo le prime informazioni dei Vigili del… Leggi ...

Portogruaro: muoiono tre ragazzi con l’auto finita in un canale

VENEZIA – Spaventoso incidente stradale la notte scorsa, 8 dicembre 2023, nel veneziano. Tre ragazzi morti a Portogruaro. Secondo una prima ricostruzione l’auto con a bordo i giovani sarebbe finita ...