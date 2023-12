Incidente Portogruaro | chi erano le tre giovani vittime FOTO

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Sono tre le persone che hanno perso la vita la scorsa notte a(Venezia), dove una Bmw è finita nel canale Reghena, dopo aver sfondato il guardrail. Si tratta di Giulia Di Tillio, 21 anni, Egli Gjeci, 26enne e Altin Hoti, 22 anni (che era alla guida). La sua famiglia era già stata devastata da una tragedia simile a maggio, quando suo fratello più piccolo era morto in unstradale

