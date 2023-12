Incidente a Portogruaro | auto finisce in un canale Tre morti | si cerca quarta persona

(Di venerdì 8 dicembre 2023)nella notte tra il 7 e l'8 dicembre a, provincia di Venezia, nella zona di Borgo Sant'Agnese, dove un'è finita in undopo essere uscita di strada. Al momento sono stati recuperati tre corpi, due ragazzi e una ragazza, tutti poco più che ventenni. I sommozzatori stanno però proseguendo le ricerche di quella che si ritiene sia unavittima.

