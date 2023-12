In Italia siamo ricchi di boschi poveri | attenzione ad alterarne gli equilibri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Un ecosistema è l’insieme degli esseri viventi e non viventi che popolano un territorio, ed è caratterizzato da uno dinamico permanente. L’ecosistema bosco costituisce un importantissimo elemento di regolazione delle condizioni di vita sulla Terra comportandosi come un’immensa pompa naturale alimentata dall’energia del sole, che aiuta a filtrare e rinnovare l’aria e rende possibile il ciclo dell’acqua. Nel momento in cui si interviene alterandone l’o, le conseguenze possono essere diverse: si può ristabilire un nuovoo, oppure si può esercitare un danno di proporzioni che possono risultare modeste o di estrema gravità. I servizi ecosistemici costituiscono i benefici multipli forniti dagli ecosistemi al genere umano. Iproducono legname, ci riforniscono di acqua potabile pulita, ...