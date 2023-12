Impresa di Sofia Goggia | vince il SuperG a St Moritz  

Leggi su agi

(Di venerdì 8 dicembre 2023) AGI -ha vinto ildi Sankt, prima gara veloce della stagione di Coppa del Mondo. La 31enne bergamasca si è imposta con il tempo di 1.16.63 davanti all'austriaca Cornelia Huetter e alla svizzera Lara Gut-Behrami. Per laè il 23mo trionfo in Coppa del mondo ed eguaglia quindi nuovamente in questa speciale classifica Federica Brignone che ha chiuso al quinto posto la gara in Svizzera. Settima Marta Bassino mentre Elena Curtoni è caduta. Erano 719 giorni, quasi due anni, chenonva inigante (il 19 dicembre 2021 in Val d'Isère). Oggi con una prestazione magistrale sotto una leggera nevicata la campionessa azzurra è ritornata a dettare legge nella specialità più giovane dello sci ...