Immacolata Concezione | il significato della festa e perchè si festeggia l’8 dicembre

(Di venerdì 8 dicembre 2023) L’8è ladell’con la quale idealmente inizia il periodo di Natale. Con essa si celebra la figuraVergine Maria, secondo la liturgiaChiesa. A casa ci si dedica agli addobbi e inizia la corsa ai regali. Ladell’, che è una delle feste mariane più importanti nel calendario liturgicoChiesa cattolica, non riguarda la verginità di Maria, ma il fatto che, sin dal momento del suo concepimento, non sia stata toccata dal peccato originale e che quindi fosse pura, diversa da tutti gli altri umani. Il dogma dell’trae fondamento dalla questione biblica del peccato originale: infatti, ogni ...

Altre News in Rete:

Roma, blitz di Ultima Generazione alla messa del Pantheon. Il sacerdote: "Lasciateli parlare. Siamo dalla stessa parte" - Il

Gli attivisti per il clima di Ultima Generazione tornano con una nuova azione di protesta. Oggi è toccata alla Messa per l'al Pantheon di Roma. Tre ambientalisti hanno raggiunto l'altare con diversi cartelli. "Soldi per la Vita, non alla Guerra", si legge. E ancora: "Alluvioni, Siccità e Incendi ...

Termoli: Immacolata Concezione: “Potuit, decuit ergo fecit” Termoli Online

In 20mila a Torre del Greco per la processione dell'Immacolata

In ventimila nella città del corallo, per partecipare alla tradizionale e suggestiva processione dell’Immacolata Concezione. «Nome Dolcissimo» il nome del carro trionfale di quest’anno: il tema del ...

PRESEPE RIVISONDOLI: LA MADONNA SARA’ STUDENTESSA 15ENNE, SAN GIUSEPPE SINDACO SAN GIOVANNI TEATINO

Come da tradizione i personaggi dell’antica rievocazione, (la prima edizione del presepe vivente si tenne nel lontano 1951), sono stati svelati nel giorno dell’Immacolata Concezione, al termine della ...