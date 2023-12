Ilva | la serie Oggi al punto di un anno fa Come muore la siderurgia italiana

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Per la ricapitalizzazione ci si vede a ridosso di Natale, proprioa ridosso dello scorso Natale. Un mercato cambiato e a Taranto si va avanti con un forno solo. La prospettiva (antica) di un ritorno dell’acciaieria sotto il pieno controllo statale.

La soluzione per far ripartire l'ex ancora non c'è. Tra il governo e il socio privato ArcelorMittal le posizioni restano distanti

Per la ricapitalizzazione ci si vede a ridosso di Natale, proprio come a ridosso dello scorso Natale. Un mercato cambiato e a Taranto si va avanti con un ...

Ilva, la storia infinita del fallimento dell'acciaio italiano, dall'Italsider agli indiani di AcelorMittal. Il problema incapacità politica.