Ilary Blasi e Belen Rodriguez | nota showgirl separata si espone | “Io ho fatto la scelta giusta”

Si torna sempre dove si è stati bene. Dello stesso parereche ha scelto di trascorrere il lungo weekend dell'Immacolata proprio come fatto lo scorso anno . Come Sulla neve, a St. Moritz, in Svizzera . L'ex moglie di Francesco Totti ha deciso di ...

Ilary Blasi e Belen Rodriguez, la puntura di Alena Seredova: "I cavoli miei..." Il Tempo

Alena Seredova dopo le interviste a Belén e Ilary Blasi sui tradimenti: Io feci la scelta giusta Fanpage.it

Chanel Totti con mamma Ilary Blasi e Cristian Babalus a Saint-Moritz: «Finalmente»

Per il ponte dell'Immacolata, ovvero dell'8 dicembre, Chanel Totti, il fidanzato Cristian Babalus e mamma Ilary Blasi sono partiti alla volta di Saint-Moritz dove, si presume, ...