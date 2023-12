Il settore immobiliare “ringrazia” la Bce | mutui impossibili e gli acquisti crollano

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 8 dicembre 2023) La crisi delnon si ferma. Il continuo rialzo dei tassi da parte della Bce, con il conseguente aumento dei, si fa sentire e riduce sempre più le compravendite delle case. Gli ultimi dati che lo confermano sono quelli dell’Agenzie delle Entrate riferiti al terzo trimestre del 2023. Per ilresidenziale si registra una nuova riduzione dei volumi di scambio, protraendo il calo delle compravendite che ormai prosegue da inizio anno. Sul mercato nazionale sono state acquistate 157mila abitazioni, ovvero circa 18mila in meno dello stesso periodo del 2022. Il calo è del 10,4%. La crisi del: continua il calo deglidelle case La diminuzione è accentuata e diffusa in tutto il Paese. I cali maggiori si registrano in ...