Il programma record di cui nessuno parla | perché è così seguito

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 dicembre 2023) (“Casa a prima vista”) In un Paese dove il 70% delle famiglie è proprietario delle case in cui vive, ottiene ascolti interessanti Casa a prima vista nell'access prime time di Real Time, mercoledì a quasi 600.000 spettatori con il 3% di share. Tre agenti immobiliari si sfidano per soddisfare le richieste di clienti in cerca di un edificio residenziale. Una formula che intriga più dei freddi comunicati dei big player immobiliari. Diverse le spiegazioni, in primis la varietà dei clienti: si va dalla coppia altolocata che può spendere 2 milioni alla single che vuol abitare in centro con un budget di 200mila euro. Ma c'è anche altro: l'insolito mix tra esigenze di spettacolo e la reale necessità della casa; la centralità emotiva dell'abitazione nella nostra cultura; l'attuale momento economico. È vero, dicono gli osservatori, che il mercato subisce una flessione soprattutto per case di ...