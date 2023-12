Il Peach Fuzz scelto da Pantone per il 2024 è la tonalità perfetta per esaltare gli zigomi e per un makeup glowy in ogni stagione

(Di venerdì 8 dicembre 2023)hacome colore per ilil, un pesca caldo, avvolgente, luminoso: «È un simbolo di compassione ed empatia, in un’epoca di tumulti in molti aspetti delle nostre vite» hanno dichiarato dall’Institute. Morbido e delicato, questo tono a metà strada tra il rosa e l’arancione è un’alleata nel make up per donare luminosità alla pelle. Trucco "Golden Hour": illuminanti, blush e palette nelle sfumature del tramonto guarda le foto Leggi anche ...

Altre News in Rete:

Avvolgente ed empatico: il Peach Fuzz è il colore Pantone 2024

Con questo spirito gli esperti del Pantone Color Institute hanno scelto il, il 13 - 1023, come colore dell'anno 2024.

Pantone 2024, il colore dell’anno è il Peach Fuzz: «Avvolgente e caldo» Corriere della Sera

Pantone 2024, è Peach Fuzz il colore dell'anno: ecco come abbinarlo in casa Immobiliare.it

Peach Fuzz named Pantone Colour of the Year

Pantone has described its Colour of the Year for 2024, Pantone 13-1023 Peach Fuzz, as “a velvety gentle peach whose all-embracing spirit enriches mind, body, and soul”.

What to Know About 2024’s Pantone Color of the Year – And How to Wear It Now

All products and services featured are independently chosen by editors. However, Footwear News may receive a commission on orders placed through its retail links, and the retailer may receive certain ...