Il Paradiso delle Signore 8 | spoiler 11 dicembre | Vittorio riconquista Matilde

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Nella messa in onda della puntata de Il8 in programma lunedì 112023, Matteo cercherà in tutti i modi poter recuperare il rapporto con Vito, in virtù di ciò deciderà di dargli una mano con la proposta che lui intende fare a Maria. La luce dei riflettori sarà focalizzata anche su Armando preoccupato per le sorti di sua nipote Rosa, alle prese con un momento complicato da punto di vista economico. Si tornerà a parlare anche di. Frigerio cercherà di viversi in modo spensierato la sua storia d’amore conConti, voltando completamente pagina dopo la rottura sentimentale con Tancredi. Il8,in ...