Il Napoli non perdeva tre partite di fila dall’ottobre del 2016

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Ilha perso treditra tutte le competizioni per la prima volta, con Maurizio Sarri alla guida in quel caso. Difficoltà. Questa la statistica delriportata da Opta al fischio finale della sfida contro la Juventus. La formazione di Mazzarri non solo perde ancora una partita, ma sopratutto potrebbe perdere la quarta posizione in classifica considerando che le avversarie devono ancora giocare. 3 – Ilha perso treditra tutte le competizioni per la prima volta, con Maurizio Sarri alla guida in quel caso. Difficoltà.#Juve#Juventus#SerieA — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 8, ...