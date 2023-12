Il mondo dietro di te | recensione | e venne di nuovo il giorno…

Leggi su screenworld

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Tra i titoli capaci di destare maggiore curiosità a monte nel 2023 c’era il secondo lungometraggio di Sam Esmail, in parte per il pedigree del regista, noto soprattutto per il suo percorso televisivo con Mr. Robot per USA Network e Homecoming per Prime Video (quest’ultimo il contesto in cui ha lavorato per la prima volta con Julia Roberts, protagonista femminile del suofilm), e in parte per il prestigio del materiale di base, il romanzo Leave the World Behind di Rumaan Alam, dato alle stampe nel 2020 e incluso tra i finalisti per il National Book Award di quell’anno. E tramite Netflix, che ha acquisito i diritti nello stesso periodo e lavorato al film in collaborazione con due produttori esecutivi del calibro di Barack e Michelle Obama, la prosa di Alam arriva ora sugli schermi grazie all’adattamento di Esmail, di cui parliamo nella nostra ...