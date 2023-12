Il mondo dietro di te come finisce | spiegazione finale del film

Leggi su latuafonte

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Dall’8 dicembre 2023 è disponibile su Netflix Ildi te con Julia Roberts e Mahershala Ali. Si tratta di un nuovo thriller ricco di dramma e mistero. La pellicola si basa sul libro del 2020 di Rumaan Alam e inizia con una famiglia che va in vacanza in una lussuosa casa, in affitto. La situazione diventa inquietante quando una nave giunge sulla spiaggia provocando terrore. Non solo, un attacco informatico mette fuori uso i dispositivi e due sconosciuti si presentano nella casa dove si trovano in vacanza Amanda e Clay con i loro figli. Queste due persone portano la notizia di un blackout e rivelano di essere i proprietari di quella casa. Le due famiglie cercano di sopravvivere insieme, mentre ilesterne è al collasso in mezzo a una vera e propria apocalisse! Ildi te: ...