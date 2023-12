Il materiale emotivo | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Il: trama, cast e streaming delsu Rai 3 Stasera, 8 dicembre 2023, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Ildel 2021 diretto da Sergio Castellitto. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Vincenzo vive fuori dal mondo, rintanato dentro la sua libreria parigina a cui dedica i suoi giorni, ma non solo, perché al piano di sopra, altrettanto fuori dal mondo, la figlia Albertine resta chiusa in un mutismo selettivo, da quando un incidente (che forse tanto casuale non è stato) l’ha confinata su una sedia a rotelle. Intorno a loro circola una piccola galleria di passanti più che di personaggi: gli infermieri Gerard e Colombe, un giovane prete, un clochard, un cleptomane letterario e Clemente, il ragazzo napoletano che porta a ...