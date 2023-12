Il Manchester City è ancora la squadra più forte al mondo? Un mese senza vittorie che Guardiola non si spiega

(Di venerdì 8 dicembre 2023) "You gotta roll with it, You gotta take your time", cantavano nel 1995 gli Oasis e da allora questa è diventata uno degli inni...

Altre News in Rete:

Calcio: Liverpool. Klopp 'Non sento pressione delle altre squadre'

La corsa per la Premier è serrata e il tecnico del Liverpool non vuole sbilanciarsi: "Sembra insolito che ilnon sia in cima alla classifica con 10 punti di distacco dal secondo. L'...

Anche Guardiola piange: dove nasce la crisi del Manchester City La Gazzetta dello Sport

Dentro la mini-crisi del City, cosa succede alla squadra di Guardiola in campo e fuori Sky Sport

Premier League, premiati Ten Hag, Maguire e Garnacho del Man United

La Premier League assegna i premi individuali per il mese di novembre: protagonisti Ten Hag, Maguire e Garnacho ...

Manchester United-Bournemouth, probabili formazioni e dove vederla

A Old Trafford, ospite del Manchester United, arriva il Bournemouth, nella sfida valida per la sedicesima giornata di Premier League. Buon periodo per i padroni di casa che, dopo una partenza non esal ...