Il governo Sunak rilancia l’accordo con il Ruanda sui migranti Ma per l’economia britannica rischia di essere un boomerang

(Di venerdì 8 dicembre 2023) “Enough is enough”, il troppo stroppia. E con “troppo” il neo ministro dell’Interno britannico James Cleverly si riferisce agli immigrati. Una missione storica dei conservatori, quella di abbattere l’immigrazione verso il Regno Unito, una battaglia che stanno perdendo da almeno 13 anni, ma che oradi affondare il partito nell’ abisso in vista delle probabili elezioni anticipate di primavera. Il tempo stringe, ilsi è reso conto che i numeri non fanno il suo gioco: l’immigrazione netta per il 2022 è aumentata di 745mila unità, ben oltre le 606mila previste. Così, nel panico del momento, ha dato un’improvvisa stretta non solo all’immigrazione clandestina ma anche a quella legale. Lo ha fatto con provvedimenti controversi e divisivi, come il trasferimento degli illegali ine l’inasprimento dei ...