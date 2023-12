Il giallo di Roberta Cortesi scomparsa a Malaga | cresce l' apprensione

Leggi su feedpress.me

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Proseguono ale indagini della polizia spagnola, in stretto coordinamento con l'ambasciata italiana a Madrid, per fare luce sulladi, cameriera bergamasca di Osio Sotto, di 36 anni, della quale non si hanno più notizie dal pomeriggio di sabato 25 novembre, quando inviò un messaggio su Whatsapp, come quotidianamente faceva, alla mamma Eliana a Osio Sotto . Gli investigatori...