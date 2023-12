Il documento sul voto ai laici nel Conclave smentito dal Vaticano

Leggi su open.online

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Ilsi prepara a far votare inelche sceglierà il prossimo papa? A scriverlo sono alcuni siti conservatori statunitensi, che “puntano” Papa Francesco. Ma il cardinale che starebbe scrivendo il, ovvero Gianfranco Ghirlanda, smentisce tutto oggi con il Corriere della Sera: «È una menzogna che io stia preparando unsul. È falso che mi sia visto con il Papa per discuterne. La realtà è che non ne so nulla e non è stato chiesto un mio parere. Se poi si sta elaborando qualcosa altrove, non ne sono a conoscenza». Secondo il racconto di The Pillar e The Remnant, che ne hanno parlato a novembre, tutto parte dai 99 cardinali nominati da Francesco (in totale i grandi elettori sono 137): un numero talmente alto da far propalare l’accusa di voler ...