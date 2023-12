Il digitale semplifica la vita? Informatizzata o no | la burocrazia resta burocrazia

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Partiamo dalla definizione ufficiale sul sito innovazione.gov.it: Il Dipartimento per la trasformazioneè la struttura di supporto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la promozione ed il coordinamento delle azioni del Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazionee di modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali. Che, da almeno una quindicina d’anni, si siano moltiplicate le iniziative di vari governi per estendere le procedure informatiche a sempre più settori della pubblica amministrazione lo sappiamo tutti. Un futuro come condanna Tralasciando le considerazioni generali circa l’effettiva necessità di fare sempre più ricorso a mezzi e procedure informatiche nella nostraquotidiana, perché c’incaglieremmo subito nello scoglio ...