Il crollo ampiamente previsto del Santos

(Di venerdì 8 dicembre 2023) “L'unica fortuna è che Pelé si è risparmiato almeno questa umiliazione”, ha detto un tifoso mentre usciva dall'Estádio Urbano Caldeira a Tv Globo. Aveva gli occhi tristi e rossi di chi aveva pianto. Ilaveva appena perso la partita che non doveva perdere. In casa contro il Fortaleza doveva conquistare i tre punti, invece la partita è finita 1-2 e ilè retrocesso in seconda divisione. Dal 1987, da quando la Série A brasiliana è diventata un campionato (prima era soltanto un torneo che faceva giocare contro le migliori squadre dei campionati statali), per altro con un colpo di mano alla maniera della Superlega europea mai nata, ilera sempre stato in prima divisione. E in prima divisione era sempre rimasto nel campionato paulista da 111 anni a questa parte. Fino a un decennio fa pensare a una Série A senza il ...