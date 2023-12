Il 17 marzo elezioni presidenziali in Russia

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Putin verso il quinto mandato: anche se ancora non ha dichiarato ufficialmente di volersi ricandidare, l’attuale inquilino del Cremlino potrebbe essere riconfermato per ulteriori sei anni, grazie anche a una riforma costituzionale ‘ad hoc’ MOSCA ? Il Consiglio della Federazione Russa ha stabilito ufficialmente la data delle prossime: il 172024 verrà votato il nuovo presidente della Federazione Russa; la Camera ha approvato all’unanimità la risoluzione. Tre sono i giorni previsti per la votazione ? 15, 16 e 17? e in quelle poche ore si deciderà il destino politico della, e del mondo intero vista l’importanza di questo Paese per gli equilibri geopolitici. L’attuale presidente Vladimir Putin, 71 anni, non ha ancora sciolto le riserve su una sua possibile ...