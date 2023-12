I tumori costano all’Ue 200 miliardi di euro ogni anno

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Nonostante la ricerca scientifica abbia compiuto e stia compiendo passi da gigante (come nel campo della diagnosi precoce), quella deiresta una piaga drammatica per milioni e milioni di persone. E lo è anche per governi e istituzioni non solo a livello umano, che resta il più importante, ma anche in ambito economico. L’pa è una delle aree del mondo più colpite. Nel 2024 l’Ue esaminerà lo stato di attuazione del Piano per la lotta contro il cancro e gli organizzatori chiedono di prestare attenzione alle nuove prospettive per la prevenzione e le cure per i, per i vaccini e per i trattamenti di quelli prevenibili, come l’Hpv, nonché per promuovere l’alfabetizzazione sanitaria sia tra gli Stati membri sia all’interno degli stessi. L’oblio oncologico è legge, Italia più avanti dell’pa: cosa cambia per ...