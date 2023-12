I panettoni da provare quest’anno

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Sono belli, buoni, fatti sempre meglio e ricchi di materie prime di pregio. Ogni anno il livello deicresce e in questo 2023 è davvero complesso dire chi ha prodotto i lievitati migliori. Ne abbiamo assaggiati moltissimi, e questi che vi elenchiamo sono quelli che più di tutti ci hanno colpiti per impasto, qualità degli ingredienti, gusto, sofficità e sfiocco. Se state cercando qualcosa di speciale da acquistare a Natale, qui c’è di sicuro quello che fa per voi. Buona degustazione virtuale, in attesa di quella fisica! Pavé Se riuscite a resistere alla campagna Instagram che lo vede infilarsi goduriosamente dentro a una tazza di cioccolata calda siete dei maestri zen. Al netto del fooporn, il lievitato dei ragazzi d’oro della pasticceria milanese sfiocca bene, è morbidissimo, ha bei canditi croccanti e un buon sapore di Natale. Per chi è indeciso sui gusti ...