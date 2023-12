I medici di Napoli donano 10mila euro alla comunità di Sant’Egidio

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ un assegno di 10.000quello che l‘Ordine deiChirurghi ed Odontoiatri die provincia ha consegnato nelle mani del prefetto Claudio Palomba, destinatodi. Ied odontoiatri die provincia hanno risposto all’appello lanciato proprio dal prefetto in sostegno dellache si dedica ad aiutare quanti sono in difficoltà e si adopera per la pace con il volontariato di donne e uomini uniti da un legame di fraternità. In modo particolare, l’appello rilanciato dal prefetto Palomba è servito a sostenere l’azione delladi San’Egidio in favore di quanti scappano da zone di guerra, persone che non hanno più nulla e che cercano un ...