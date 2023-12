I film di Natale 2023 al cinema

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Una stagione povera di blockbuster annunciati, ma con tante proposte drammatiche, comiche o per famiglie, scopriamo insieme iin uscita al. Scommettiamo che da qui aC'è ancora domani di Paola Cortellesi continuerà a resistere in molte sale dopo essersi imposto come fenomeno dell'anno, diventando ilpiù visto in Italia della stagione/2024? Una delle attrici più amate ha messo al servizio la sua sensibilità per raccontare una storia di emancipazione femminile e coraggio e il pubblico ha risposto all'appello accorrendo in massa nelle sale. Chissà se tra le uscite natalizie c'è qualche titolo in grado, se non di bissare il miracolo Cortellesi, almeno di imporsi negli incassi battendo la concorrenza. A prima vista questa stagione ...