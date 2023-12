Hunter Biden incriminato per reati fiscali | Milioni in droga e escort invece di pagare le tasse

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Los Angeles, 8 dic. (Adnkronos) -è statoa Los Angeles per nove capi di accusa relativi a, di cui tre penali, per cui, se condannato, rischia una condanna fino a 17 anni di carcere. Le nuove accuse formalizzate in California sono il secondo caso aperto contro il figlio del Presidente che nel 2024 si ripresenterà alle elezioni Usa, dopo quello avviato nel Delaware, per l'accusa di aver acquistato illegalmente un'arma da fuoco nell'ottobre del 2018, dopo aver dichiarato il falso sostenendo che non faceva uso di stupefacenti quando eradipendente da crack e cocaina.si è dichiarato non colpevole. Le nuove accuse si riferiscono a un presunto schema durato quattro anni che lo ha portato a non ...