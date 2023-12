Hunter Biden incriminato per reati fiscali | “Milioni in droga e escort invece di pagare le tasse”

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Se condannato, il figlio del presidente Usa rischia fino a 17 anni di carcere.è statoa Los Angeles per nove capi di accusa relativi a, di cui tre penali, per cui, se condannato, rischia una condanna fino a 17 anni di carcere. Le nuove accuse formalizzate in California sono

(Adnkronos) – Hunter Biden è stato incriminato a Los Angeles per nove capi di accusa relativi a reati fiscali, di cui tre penali, per cui, se condannato, rischia una condanna fino a 17 anni di carcere ...