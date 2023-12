Highlights Pro Patria-Alessandria 1-1 | Serie C 2023 2024 VIDEO

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Glie le azioni salienti di Pro1-1, match del girone A diC che non permette alle due squadre di allontanarsi dalla zona calda. All’8? un tiro deviato di Renault porta in vantaggio la squadra di casa che al 22? fallisce l’opportunità del 2-0 con Parker che su rigore si fa ipnotizzare da Liverani. E al 75? è Foresta a realizzare la rete del pareggio definitivo. Di seguito, le azioni salienti del match. SportFace.

