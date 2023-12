Harry e Meghan esclusi dal matrimonio dell’anno

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Già la situazione si era fatta di nuovo tesa dopo il mancato invito al Natale a Sandrigham insieme al resto della royal family. Ma adesso arriva l’ennesimo smacco morale perche sarannoda quello che è già stato definito il. Continuano le tensioni trae il resto della famiglia reale inglese. Purtroppo, da entrambe le parti non c’è più alcuna intenzione di tornare a stringersi la mano. Anzi, il mancato invito per il pranzo di Natale da parte di Buckingham Palace rivela che i rapporti siano ancora più freddi di ciò che potrebbe sembrare. Ecco adesso qual è stato l’ennesimo smacco morale per i Sussex.di nuovo, foto Ansa – VelvetGossipQuesta ...

Altre News in Rete:

Ho provato il facial preferito di Meghan Markle e questo è il risultato

... tanto che, quando era ancora una Royal in servizio,l'aveva nominata la sua facialist ...ad assicurare che la pelle della Duchessa fosse radiosa nel giorno del suo matrimonio con Prince, ...

Harry e Meghan esclusi da un importante royal wedding Elle

Harry, Meghan e quei segnali di distensione con la famiglia reale ilGiornale.it

Il principe Harry è preoccupato per i suoi figli

Il principe Harry “era preoccupato per Meghan Markle e per la sicurezza dei bambini” se tornasse nel Regno Unito. Il principe Harry ha espresso la sua preoccupazione per la sicurezza di Meghan Markle ...

Harry ha ricevuto l’invito alle nozze del Duca di Westminster ma ha dato forfait

Harry avrebbe ricevuto un invito “save the date” per il matrimonio del Duca di Westmister ma avrebbe rifiutato per evitare di incontrare la Famiglia e dare vita a nuovi scontri imbarazzanti. Ad afferm ...