Hanno trovato il corpo di Rossella in un albergo Come l’ha uccisa Ricercato il marito

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Si chiamava Rosalba Cominotti ed aveva 53 anni. Abitava alle porte di Cremona, con il consorte di 57 anni, Alfredo Zenucchi, originario di Bergamo. Lei è deceduta e lui è attualmente. La donna è stata trovata senza vita in una struttura ricettiva a Mattarana, nel comune di Carrodano, nella provincia di La Spezia. Suldella 53enne sono state riscontrate lesioni da arma tagliente. Rosalba e ilsi erano allontanati da Cremona da 12 giorni. I carabinieri, impegnati nelle indagini, stanno cercando l’uomo, il quale si è allontanato a bordo di una C3 bianca, avvistata sulla Aurelia. L’ipotesi principale è quella di un omicidio. Non si avevano notizie della coppia da due settimane: i coniugi, residenti a Cavatigozzi, alle porte di Cremona, gestivano un’edicola in centro a Bonemerse, di fronte al palazzo comunale. ...