Guirassy-Milan | il Manchester United prova il sorpasso | la situazione

Leggi su dailymilan

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Potrebbe esserci un ostacolo non da poco nell’affare. Un problema chiamato: secondo un portale vicino ai Red Devils, anche ten Hag avrebbe messo gli occhi sull’attaccante dello Stoccarda. Il Diavolo dovrà sfidare la concorrenza inglese, se vorrà portare aello il classe 1996. Infatti, secondo StrettyNews, Rasmus Hojlund non basterebbe più per il tecnico olandese dello. L’ex Atalanta sta dando garanzie dal punto di vista tecnico, ma molto meno per quanto riguarda la stabilità fisica. Ecco per ilsi sarebbe messo sulle tracce di, designato come spalla e sostituto ideale di Hojlund. Un ruolo che Anthony Martial, almeno secondo il portale inglese, non riuscirebbe a reggere da qui fino alla ...